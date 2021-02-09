“Temassız Sevgi Kartı” satışa sunuldu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı “Umut Kartları” serisine, pandemi dolayısıyla “Temassız Sevgi Kartı”nı eklendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarına armağan ettiği görselle süslenmiş olan elektronik kart 25TL'lik bağış karşılığında www.kemalsaracoglu.org adresinden, online bağış kanalıyla temin edilebiliyor.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşan sevgililer günü de düşünülerek üretilen kart, bağışseverlerin uzak mesafelerden de olsa sevdiklerine sevgilerini bir kez daha hatırlatabilmeleri için tasarlandı.

Vakıf yetkililerinin konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgi paylaşmaktır ve en çok da şimdi, belki de sevdiklerimizden uzak kaldığımız bu günlerde paylaşmak isteriz sevgimizi... İyilik yapmak sevgiyi yaymanın en kolay yöntemidir ve mutluluk paylaşmanın huzurunda gizlidir”

Sevgi kartı ile ilgili daha fazla bilgi ve yardım için +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlarından, vakfın sosyal medya hesaplarından ve kemalsaracogluvakfi@gmail.com elektronik posta ilgililerle iletişime geçilebilir veya www.kemalsaracoglu.org adresinden detaylara ulaşılabilir.