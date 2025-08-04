Telsim, Güneyde 4.5G roaming hizmetini başlattı

Telsim, Kıbrıs'ın güneyinde 4.5G roaming hizmetini başlattı.

Telsim’den yapılan açıklamada, 4.5G teknolojisi sayesinde kullanıcıların sosyal medya, video izleme, online haritalar ve iş uygulamaları gibi yüksek veri gerektiren hizmetleri kesintisiz ve hızlı bir şekilde kullanabilecekleri belirtildi.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz yaptığı açıklamada, adanın güneyinde 4.5G roaming hizmetini başlatan ilk operatör olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Tüz, “Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini her zaman önceliğimiz olarak görüyor ve bu doğrultuda teknolojik altyapımıza sürekli yatırımlar yapıyoruz.” dedi.

Telsim Teknoloji Network’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Bayram da “En iyi network deneyimini müşterilerimize sunmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Bayram, “Bu hizmeti adada ilk kez sunan operatör olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve iletişim ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamaya devam edeceğiz.” dedi.