Telsim 5G teknolojisine hazır olduğunu belirtti

Vodafone Grup şirketi Telsim, 100’den fazla ülkede kullanılmaya başlayan 5G teknolojisini müşterilerine en yakın zamanda kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Telsim tarafından yapılan açıklamada, "Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi olan 5G ile artık sadece insanların bağlantıda olduğu bir çağın ötesinde, herşeyin bağlantıda olduğu bir çağ başlıyor. Nesnelerin Interneti (IoT) denilen bu teknoloji ile milyarlarca cihaz akıllı algoritmalar ve yapay zeka desteğiyle bağlantıda olacak. Akıllı şehirler, akıllı fabrikalar, uzaktan ameliyatlar, şoförsüz otonom araçlar, otonom drone’lar mümkün olacak. Internet hızı 10 kat artacak ve Gigabit seviyelerine çıkacak." denildi.

“Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, 5G Teknolojisiyle Birlikte Dijital Devrimin Başladığını Duyurdu”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, 5G altyapılarını tamamladıklarını ve ilk kez Ortaköy Shop’da ve hemen ardından Telsim Freezone 10. Liselerarası Müzik Yarışması’nda 5G teknolojisini denediklerini duyurdu.

Tüz, 2024 yılı için hedeflerinin çok büyük olduğunu aktarırken 5G teknolojisini bir an önce adaya kazandırmak istediğini söyledi.

Tüz, “Vodafone dünyada pek çok ülkeyi 5G ile buluşturdu ve şuan 14 ülkede 5G, 21 ülkede 4.5G hizmetini sağlıyor. Yeni nesil 5G teknolojisi tarım, eğitim, sanayi ve üretim alanlarında ülkemizde çok ciddi ufuk açacak altyapılar sağlayacaktır.” dedi.

Dijital dönüşümün önemine değinen Tüz, üreten ve tarımla iç içe olan adanın dijital dönüşümde daha çok hızlanması gerektiğine vurgu yaptı. Tüz, “Dijitalleşmeye yatırım yaparsak ülkemizin büyümek için ihtiyacı olan tüm kaynakları sağlayabiliriz. Yeter ki dijitalleşmeye yatırım yapalım.” dedi.

Tüz, “Teknoloji sektöründe yöneticiyseniz trendleri çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Bugün hem müşterilerimizi hem de bizim müşterimiz olmayan kişileri çok iyi dinlemeliyiz. Telsim olarak geri bildirimlere önem veren global bir şirketiz ve bu bağlamda tüm alt yapı çalışmalarımızı geri bildirimler doğrultusunda güçlendirerek kesintisiz 4.5G hizmeti sunuyoruz, en yakın zamanda da 5G teknolojisini aynı kaliteyle güzel adamıza sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

5G ile artık sadece insanların değil herşeyin bağlantılı olduğu bir dünya bizleri bekliyor deyen Tüz,” Tüm altyapımızı 5G’ye uyumlu olacak şekilde yeniledik. Burada ekipmanların yazılım ve donanım olarak 5G uyumlu olması yetmiyor, onları birbirine bağlayan altyapının da fiber olması gerekiyor.” dedi. Tüz ayrıca genişbant iletişiminin olmazsa olmazı fiber optik ağı bir temel altyapı hizmeti olarak önceliklendirerek, ülkeyi fiber ağlarla örmek gerektiğini aktardı.