“Telkin ve uyarıların yasal karşılığı yok”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, öğretmenlerin kadrolanma ve asalet onay süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Maviş, bazı öğretmenlere yönelik telkin ve uyarılar yapıldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtti.

Maviş, “Öğretmenlerimizin kadrolanma ve asalet onaylanma süreçleri bağlı olduğumuz Öğretmenler Yasası'nda belirlenmiştir.” dedi.

“Bir takım üyelerimize bu konuda, son yaptığımız grev ve eylemler sonrası yakınları tarafından veya siyasiler tarafından telkinler ve uyarılar yapıldığı bilgimizdedir.” ifadelerini kullanan Maviş, “Verdiğimiz bu tür mücadelelerde, gerek polis gerek mahkeme gerek bu şekilde telkinlerle her dönem üzerimizde baskı kurulması hedeflenmektedir.” dedi.

Maviş, “Bu telkinler ve uyarıların yasal bir karşılığı yoktur. Kadrolanma ve asalet onaylanma süreçlerinde en büyük gücümüz sendikamız KTÖS'tür.” ifadelerini kullandı.