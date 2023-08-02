Telekomünikasyon Dairesinden borç uyarısı

Telekomünikasyon Dairesi, 30 Haziran 2023 tarihine kadar olan borçların, 14 Ağustos 2023’e kadar ödenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, 30 Haziran’a kadar açık olan hesaplarını 14 Ağustos’a kadar kapatılmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceği belirtildi.

Ayrıca, 2022 Temmuz sonu itibariyle Daireye 12 fatura dönemi üzeri borcu olan abonelerin hatlarının da iptal edileceği ve aboneliklerinin sonlandırılacağı ifade edildi.