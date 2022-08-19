“Telefonunda videolar tespit edildi”

16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel tecavüze teşebbüs, Cinsel istismar ve Cinsel saldırı suçlarından tutuklanan çocuğun dayısı M.E, yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlının cep telefonunda yapılan ilk tespitlere göre cinsel içerikli videolar izlendiğinin belirlendiğini kaydeden Polis, çocuğun ifadesinde dayısının kendisine bu videoları izlettiğine dair ifade verdiğini belirtti.

Mahkeme, M.E’nin poliste 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel tecavüze teşebbüs, Cinsel istismar ve Cinsel saldırı suçlarından tutuklanan çocuğun dayısı M.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Çocuğun ifadesinin sosyal hizmet uzmanları eşliğinde alındığını kaydeden Polis, zanlının gönüllü ifadesinde suçları kabul etmediğini anlattı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Ozan Kuşak, meseleyle ilgili yaşananları aktardı. Polis, huzurda bulunan M.E.’nin 16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel tecavüze teşebbüs, Cinsel istismar ve Cinsel saldırı suçlarıyla yargılandığını belirtti.

Polis, 2017 - 2022 tarihleri arasında zanlı M.E’nin yeğeni olan 12 yaşındaki kız çocuğunun müteakip defalarca çocuğa cinsel saldırıda bulunduktan sonra Cinsel tecavüze teşebbüs edip çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Polis, M.E.’nin mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifadesinde suçları kabul etmediğini anlattı.

“7 yaşından itibaren cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik ifadesi var”

Polis, çocuğun ifadesinin sosyal hizmet uzmanları eşliğinde alındığını ve yeğenine 7 yaşından itibaren cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik ifadesinin bulunduğunu söyledi.

“Telefonunda cinsel içerikli videolar tespit edildi”

Zanlının cep telefonunda yapılan ilk tespitlere göre cinsel içerikli videolar izlendiğinin belirlendiğini söyleyen Polis, çocuğun ifadesinde dayısının kendisine bu videoları izlettiğine dair ifade verdiğini belirtti.

“Suçlamaları kabul etmedi”

Zanlının ifade verdiğini ve suçlamaları kabul etmediğini aktaran Polis, meselenin ciddi bir mesele olup alınması gereken ifadeler olduğunu belirtip, zanlının poliste 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının poliste 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.