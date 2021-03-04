Telefondan vazgeçemedik Haberleşmeye 86 Milyon!

Ayşe GÜLER

Pandemi döneminde birçok sektörde ciddi gerileme hatta iflaslar yaşanırken haberleşme sektöründe 2020 yılında 86 milyon 189 bin TL gelir elde edildi.

Bu rakam, geçtiğimiz yılsonu 83 milyon 843 bin TL olarak kayıtlara geçmişti.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu 2020 yılına ait son çeyrek raporuna göre; 2 GSM operatörü abonelerinin yurt dışına yaptığı görüşmeler nedeniyle 2 milyon 329 bin TL ‘roaming’ geliri elde etti.

Cep telefonu kullanıcılarının birbirlerine gönderdikleri SMS’lerden ise 2 milyon 819 bin TL gelir kazandı.

RAPORDAN: Mobil haberleşme sektörü 86 milyon 189 bin TL gelir elde etti.

2 GSM operatörü abonelerinin yurt dışına yaptığı görüşmeler nedeniyle 2 milyon 329 bin TL ‘roaming’ geliri elde etti.

SMS’lerden elde edilen gelir 2 milyon 819 bin TL.

Cep telefonu kullanan kayıtlı kişi sayısı 818 bin 728.

Vatandaşlar cep telefonlarından Ekim-Aralık döneminde 336 milyon dakika konuştu.

Cep telefonlarından en çok Türkiye, Nijerya, Kıbrıs’ın güneyi ve Türkmenistan ile görüşme yapıldı.

Akıllı telefon kullanımı 2013’ten bugüne yüzde 193 arttı.

Aralık sonu itibariyle 732 baz istasyonu faaliyet gösteriyor.

Telekomünikasyon Dairesi’ne kayıtlı 82 bin 177 var, bunların 15 bin 587’si hizmetlerden yararlanıyor.

Bu dönemde daire 12 milyon 12 bin TL gelir elde etti.

818 bin 728 kişi cep telefonu kullanıyor

Rapora göre; ülkede cep telefonu kullanan kayıtlı kişi sayısı, yani ‘mobil abone’ olarak adlandırılabilecek 818 bin 728 vatandaş bulunuyor.

Bu kişilerin 662 bin 52’si ‘aktif’ durumda…

‘Faturalı hatlar’ tercih ediliyor…

Cep telefonu kullanan kişiler arasındaki dağılıma bakıldığında ise vatandaşların ağırlıklı olarak ‘faturalı’ hat kullandığı görülüyor.

Verilere göre; 502 bin 810 kişi cep telefonlarını ‘faturalı’, 159 bin 285 kişi de ‘ön ödemeli’ yani kontörlü hat kullanıyor.

3 ayda, 336 milyon dakika konuştuk…

2020 yılı Ekim-Aralık döneminde cep telefonu kullanıcıları toplamda 336 Milyon dakika görüşme gerçekleştirdi.

Bir önceki döneme kıyasla abonelerin cep telefonlarında yaptığı görüşmeler yüzde 2.9 oranında arttı.

Her vatandaş ayda ortalama 278 dakika konuşuyor…

Verilerde; vatandaşların cep telefonlarını kullanım süreleri diğer ülkelere kıyasla da detaylandırıldı.

Buna göre ülkemizde her vatandaşın ortalama 278 dakika aylık cep telefonu kullandığı olduğu görülüyor.

Bu rakam Türkiye’de 575 dakika, Avrupa’da 232 dakika…

En çok Türkiye, Nijerya, Kıbrıs’ın güneyi ve Türkmenistan’ı aradık

Cep telefonu abonelerinin bu dönemde en çok Türkiye, Nijerya, Kıbrıs’ın güneyi ve Türkmenistan ile görüştüğü de kayıtlara yansıdı.

Bununla birlikte ülkedeki cep telefonu aboneleri de en fazla Türkiye, İngiltere ve Nijerya’dan arandı.

Cep telefonu kullanıcılarının ‘kısa numaralardan’ ise en fazla ‘533’ (K.K. Turkcell müşteri hizmetleri), ‘155’ (Polis İmdat), ‘188’ (KIB-TEK) ve ‘112’ (Ambulans)’ı aradığı da görüldü.

Akıllı telefon kullanımı yüzde 193 arttı…

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de akıllı telefon kullanımı yıldan yıla yaygınlaştı, 2013’ten bugüne yüzde 193 artış yaşandı.

2013’te 115 bin kişi akıllı telefon ve tablet kullanırken, bu rakam 2020 Aralık ayında 337 bine ulaştı.

Bununla birlikte; pandemi dönemi göz önünde bulundurulduğunda, 2020 Temmuz-Eylül ile Ekim-Aralık döneminde akıllı telefon kullanımı oranı aynı düzeyde seyretti.

Vatandaşlar bu dönemde akıllı telefon satın almadı.

En fazla 8 GB ile üzerinde internet…

Raporda, cep telefonundan internet kullanımına ilişkin veriler de paylaşıldı.

Vatandaşların en fazla 8 GB ile üzerinde internet kullanmayı tercih ediyor.

Bununla birlikte 1-4 GB kullanım aralıkları da sıklıkla tercih ediliyor.

732 baz istasyonu…

Ülkemizde Aralık sonu itibariyle 732 baz istasyonu faaliyet gösteriyor.

Bunların 237’si Girne’de, 233’ü Lefkoşa’da bulunuyor.

Mağusa’da 124, İskele’de 79, Güzelyurt’ta ise 59 baz istasyonu var.

Sabit haberleşme…

Mobil haberleşme sektörüne nazaran, sabit haberleşmede hem gelirler hem de kayıtlı abone sayısında gerileme görüldü.

2020 Aralık ayında Telekomünikasyon Dairesi’ne kayıtlı 82 bin 177 abone bulduğu, bunların 15 bin 587’sinin hizmetlerden yararlandığı kayıt altına alındı.

Bu dönemde daire 12 milyon 12 bin TL gelir elde etti. Bir önceki döneme göre gelirlerde yüzde 11.8 düşüş yaşandı.

Vatandaşlar sabit telefon aracılığıyla 23 milyon 91 bin dakika konuşurken, ‘konuşma dakikaları’ bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 26.6 azaldı.

Vatandaşların ev telefonları ile en fazla Türkiye ve İngiltere’yi aradığı görüldü.

Bu dönemde en fazla aranan ‘kısa numaralar’ ise 192 (Bilinmeyen numaralar), 161 (Telekomünikasyon Dairesi Arıza) ve 163 (Telekomünikasyon Dairesi Borç Sorgulama) oldu.