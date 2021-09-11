Telefondaki dolandırıcılara dikkat

Polis, Türkiye telefon hatları kullanılarak özellikle yaşlı kişilerin dolandırılması olaylarının devam ettiğini belirterek halkı bu konuda uyardı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, Türkiye telefon hatları kullanılarak özellikle yaşlı kişileri arayan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahısların kendilerini savcı veya polis olarak tanıtarak bu kişileri yüksek meblağlarda dolandırmaya devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, dolandırıcıların aradıkları kişilere, banka hesaplarındaki mevduatlarının güvende olmadığı yönünde telkinde bulunup paralarını, verdikleri hesap numarasına aktarmalarını sağladığı ve kötü niyetli kişi veya kişilerin bu paraları çekerek dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Polis, halkın bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemelerini, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde en kısa sürede olaydan polisi haberdar etmelerini istedi.