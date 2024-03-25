Telefon ve diploma hâlâ kayıp, Tatar'ın koruması teminatla serbest

"Sahte diploma ve rüşvet” suçlamaları doğrultusunda yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ın korumalarından polis çavuşu Şerif Avcil, soruşturmaya olumsuz etkisi olmayacağına kanaat getirilerek teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ancak Avcil'in günlerdir tutuklu kalmasına neden olan cep telefonu ve "sahte" diploması hâlâ bulunmadı.

Polis, telefonun bulunması için yazışmalar yaptıklarını ifade etti. Polis, Avcil'in karakola davet edildiği cep telefonunu, polis huzuruna geldiğinde "kaybettiğini" söylediğini aktarmıştı.

Zanlının uzun saatler geçirdiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, polisin arama yapıp yapmadığı bilinmiyor…

Ancak zanlının, polise ifade vermeye çağrıldığında Saray’da olduğu iddia ediliyor.

Polisin, Saray’da arama yapıp yapmayacağı, merak konusu…

Avcil, son olarak Salı günü Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarılmış, hakkında 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Öte yandan Avcil ile birlikte yengesi Melek Avcil ve kardeşi Şahin Avcil de teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme üç ismin de 80'er bin TL teminat yatırması ve 2'şer kefilin 1'er milyon kefalet senedi imzalaması, ayrıca yurtdışına çıkışlarının yasaklanması şartıyla serbest bıraktı.

Avcil'in akrabaları da "sahte diploma temin ettikleri" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Polis, Melek Avcil'in Başbakanlık personeli olduğunu ve mevki yükseltmek için sahte diplomasını tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Polis, üç ismin de diplomasının hâlâ daha bulunmadığını bildirdi.