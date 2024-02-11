Telefon görüşmelerindeki kesintilerin sebebi “altyapı çalışmaları”

Kıbrıs’ın kuzeyindeki bazı bölgelerde, sabah saatlerinden bu yana cep telefonu görüşmelerinde kesintiler meydana geliyor.

Hem doğrudan hem de uygulamalar üzerinden yapılan sesli görüşmelerde yaşanan sıkıntı, sosyal medyanın da gündeminde…

Kuzeyde hizmet veren her iki operatörün de kullanıcıları, aynı sorunları yaşadığını bildiriyor.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre kesintiler, teknik altyapı çalışmalarından kaynaklanıyor.

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, her iki operatörün de kulelerde 4G ve 4,5G’ye ilişkin altyapı çalışmaları gerçekleştirdiğini, yaşanan kesintilerin geçici olduğunu söyledi.

Arıklı, kesintilerin bazı bölgelerde bir süre daha devam edeceğini kaydetti.