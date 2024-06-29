Telefon borcu olanlar dikkat

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin, 31 Mayıs’a kadar olan borçlarını kapatmaları için son tarihin 15 Temmuz olduğunu duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi'nden yapılan duyuruya göre, hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığı ile kesilecek.

Ayrıca, Haziran 2023 ayı sonu itibarıyla Daire'ye 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları iptal edilerek, abonelikleri sonlandırılacak.

Bu durumda olan abonelerin mağdur olmamak için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişesine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları çağrısında bulunuldu.