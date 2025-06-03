“Tekrardan gri listeye girmek istemiyoruz”

Kamuoyunda “kara para aklama yasası” olarak anılan Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması Yasa Tasarısı hakkında konuşan Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, uluslararası mali denetim mekanizmalarının dikkate alınmamasının “ülkeyi gri listeye döndürme riski taşıdığını” söyledi.

Kanal T’de gazeteci Damla Dabis’in programına katılarak değerlendirmelerde bulunan Önal, yasa tasarısında Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) ve Türkiye’deki MASAK gibi otoritelerin iyi uygulama rehberlerinden faydalanılmadığını, bu durumun da ciddi bir zafiyet oluşturduğunu vurguladı.

“Bu ülkede yaşayan, bu ülkeyi seven biri olarak söylüyorum, uluslararası raporlarda olumsuz ifadelerle anılmak, yeniden gri listeye alınmak bizim arzu ettiğimiz bir şey değil” diyen Önal, komite aşamasında bu yöndeki uyarılarının da dikkate alınmadığını dile getirdi.

Olgun Önal, kara paranın aklanmasıyla mücadele konusunda dünyada geniş deneyime sahip ülkelerce hazırlanan rehberlerin bulunduğunu anımsatarak, “Bizim bu konuda tecrübemiz sınırlı. Amerika’yı yeniden keşfetmeye, deneme yanılmayla doğruyu bulmaya çalışmamıza gerek yok. Mevcut iyi uygulamaları örnek almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Önal, Türkiye finans sisteminin bir parçası olduklarına da dikkat çekerek, KKTC’de yaşanacak olası bir yasal boşluğun ya da denetim zafiyetinin Türkiye’yi de dolaylı olarak etkileyebileceğini belirtti.

“Buradaki zafiyet mutlaka Türkiye’yi de olumsuz etkiler. Zafiyet yaratacak ya da zafiyet olduğu izlenimini verecek herhangi bir düzenlemeye izin verilmemeli” uyarısında bulundu.