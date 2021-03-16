Teknoloji ürünlerini ihtiyaç kredisiyle alma kolaylığı

Teknolojinin dünya devi markalarının KKTC’deki tek yetkilisi Cyprus Computer Global, en uygun fiyat seçeneğiyle ürün ve marka çeşitliliğini müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Her yaş grubuna ve daha çok kitleye hizmet verebilme hedefi ile çalışmalarına hızla devam eden Cyprus Computer Global, online alışveriş ile sanal mağazacılıkta hızla büyürken, müşterilerin hem istedikleri doğru ürüne ulaşmaları konusunda profesyonel hizmet sunuyor hem de ürünlerin kolay ve rahat bir şekilde alınmasını sağlıyor. Pandemi süresince, nakit ihtiyacı olan veya ekonomik durumu nedeni ile ihtiyaçlarını ertelemek zorunda kalan müşteriler için, içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları da değerlendiren Cyprus Computer Global, özel bir kampanya yaparak tüm teknolojik ürünlerin alımını kolaylaştıracak bir kredi sağlama imkanı sunuyor.

Düşük maliyetli ve hızlı onaylı kredi avantajı ile alışveriş keyfi

Cyprus Computer Global’dan yapılacak teknolojik ürün alışverişlerinde kullanılabilecek düşük maliyetli ve hızlı onay süreci ile hazırlanan ihtiyaç kredisi, ihtiyaç duyulan her üründe; müşterilerin kişisel bilgileri doğrultusunda kredi için bizzat Cyprus Computer Global’a başvuru yapılabiliyor. Banka veya farklı bir kanal ile iletişime geçmeden Cyprus Computer Global üzerinden krediniz değerlendirmeye alınıyor. Gerekmedikçe kefil olması şartı da aranmıyor. Teknolojik ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi, ödeme kolaylığı sağlarken hızlı onay süreci ile de müşterilerin ihtiyaçlarına kısa sürede çözüm sunuyor. Cypruscomputerglobal.com’dan seçtiğiniz bilgisayar, tablet, yazıcı veya aksesuar alışverişlerinizde kullanabileceğiniz ve 20 Bin TL’ye kadar 24 ay vade imkanı ile hazırlanan CCG İhtiyaç Kredisi, ihtiyacınız olan ürünü hemen alıp rahat rahat ödemenin keyfine varabileceğiz bir kredi olarak tasarlandı.

Başvurular ise oldukça kolay. Cyprus Computer Global’ın info.ccg@cypruscomputerglobal.com e-posta adresinen veya 0 392 365 62 42 nolu telefon numarasından; 0 548 841 12 34 nolu WhatsApp hattından iletişime geçerek istediğiniz ürün ve ürünün fiyatı üzerinden kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Ön onay bilgisinden sonra kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda kredi belgeleri için seçtiğiniz bir Near East Bank şubesine bir defaya mahsus giderek imza karşılığında kredi tutarının hesaba aktarılması sağlanıyor. Kredi başvuru ve onay süreci ile en geç 3 iş gününde kredi onaylanarak istenilen ürüne sahip olunabiliyor.

Cyprus Computer Global Satış ve Pazarlama Müdürü Atalay Talaykurt; CCG İhtiyaç kredisi hakkında şunları dile getirdi;

“ Ülkemizin bir numaralı sanal mağazası olmak ve teknoloji markalarının tek yetkilisi olma misyonu ile ürün ve hizmetlerimizi her geçen gün geliştirmeye ve günümüz koşullarına göre müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde, pandemi sebebi ile müşterilerimizden teknolojik ihtiyaçlarını ertelemek zorunda oldukları ve ödeme sorunu yaşadıklarına dair geri dönüşler alıyorduk. İstedik ki, müşterilerimize ayrıcalıklı bir hizmet sunalım ve ihtiyaçlarını alabilecekleri kolay adımlarla erişebilecekleri kredi imkanı yaratalım. Bu imkanı biraz daha geliştirerek, başvuruları bizzat müşterimiz adına bankaya biz yaparak; başvurudan, onay sürecine kadar tüm işlemleri onların adına takip ediyor ve kredi alımını sonlandırıyoruz. Banka ile doğrudan irtibat kurarak, teknoloji gücümüzü de kullanarak kredi alımında müşterimizin yanında oluyoruz. Hızlı onay süreci ile bir kaç gün içinde müşterilerimiz kurumsal veya bireysel olarak seçtikleri ürüne de sahip oluyorlar..”

CCG İhtiyaç Kredisi ile hayal ettiğiniz bilgisayar, tablet ve teknolojik aksesuarlar veya kurumsal olarak iş yerleriniz için yazıcı, kamera, ağ ürünleri, güvenlik kameraları, alarm üniteleri gibi birçok ürüne sahip olma olanağı yaratıyor.

Online alışveriş ile sanal mağazacılıkta hızla büyüme kaydeden Cyprus Computer Global, günden güne artan ürün çeşitliliği ve tedariği ile de müşterilerin aradıkları ürüne ulaşmalarını sağlıyor. Lenovo, Asus, Epson’un ana bayisi ve HP, Dell gibi diğer markalarda ürün şemsiyesi altında olan Cyprus Computer Global, dünya devi Apple markasını da bünyesine ekleyerek zengin bir ürün yelpazesi sunuyor.