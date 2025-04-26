TEKNOFEST 2025 Drone Şampiyonası’nın ilk etabı gerçekleştiriliyor

TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın ilk etabı, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü NEU Event Park’ta gerçekleştiriliyor. Bugün başlayan Şampiyona yarın tamamlanacak.

TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, yürütücülüğünü STM’ninüstlendiği TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda bireysel pilotlar, FPV sistemli yarış dronlarıyla mücadele ediyor.

Yarışmaya katılan dronlar, 180 milimetre ile 250 milimetre çapında, maksimum 6S batarya voltajında çalışan ve karbon ber çerçeve özelliklerine sahip.Uçuşlar, yalnızca analog video iletim sistemine sahip dronlar ile gerçekleştiriliyor. Yarışmada HD sistem kullanımına izin verilmiyor.

Güvenlik riski taşıyan ya da kurallara uygun olmayan dronlar, teknik kurul tarafından yarışmaya dahil edilmezken yarış süresince tüm pilotlardan belirlenen teknik ve güvenlik kurallarına eksiksiz uymaları istendi.

Tüm etapların sonunda dereceye giren yarışmacı, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edecek ve World DroneCup’a katılma hakkı kazanacak.Bu yıl 182 takımın başvurduğu yarışmada ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 32 takım, ilk etap olan KKTC ayağında yarışıyor.

Türkiye’nin 14 ilinden gelen genç teknoloji tutkunları, dron şampiyonasında mücadele ediyor.Şampiyona kapsamında birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilecek.