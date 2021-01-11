Teknik Heyet ve Başdanışman için ‘Karantinasız giriş’ uyarısı

TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından Sağlık Bakanlığı’na yazılan yazılarla, 6 kişilik teknik heyet ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Başdanışmanı Ali Genç’in ‘resmi görevli’ olarak ülkeye ‘karantinasız’ girişi istendi. “Geçmişte karantina talep edildi” uyarısı da yapıldı.

Meltem SONAY

Türkiye Büyükelçiliği, Teknik Heyet ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Başdanışmanı Ali Genç’in ülkeye ‘karantinasız girişini’ talep etti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Sağlık Bakanlığı’na resmi olarak yaptığı yazılı taleple, ülkeye görevli olarak iki uçak seferi ile gelecek olan toplam 7 kişi için ‘karantinasız’ giriş izni talebinde bulundu.

Elçilik tarafından yapılan resmi- yazılı taleple, görev amaçlı ülkeye girecek olanların ‘karantinasız’ giriş yapmasının istenirken resmi belgelerde bu kişilerin PCR testinin olup olmadığı da belirtilmedi.

Sağlık Bakanlığı’na ‘acele’ ibaresi ile gönderilen resmi belgelerde, karantinasız giriş için izin istenilen kişilerin isim, unvan, kimlik ve seyahat bilgilerine de yer verildi.

‘Sorun yaşanmaması için bildirim’ talebi…

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Başdanışmanı Ali Genç’in daha önce adaya geldiği, Ercan’daki Hudut Sağlık Personeli tarafından ‘kendilerine bilgi verilmediği’ gerekçesiyle karantinaya alınmak istendiği de belgelere yansırken, bu nedenle TC Büyükelçiliği tarafından Sağlık Bakanlı Ali Pilli’ye ulaşılarak sorunun çözüldüğü de kaydedildi.

Bir kez daha böyle bir sorun yaşanmaması için ilgili birimlere önceden bilgi verilmesi için de yazılı ‘nazik destek’ talep edildi.

TC Elçiliği tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderilen resmi yazıda Ali Genç’in Cumhurbaşkanı Yardımcılığı çalışmaları kapsamında 10 Ocak (dün) tarihinde KKTC’ye geleceği, 17 Ocak’a kadar da ülkede çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

6 kişilik teknik heyetin ‘karantina uygulamasından muaf tutulmaları’ istendi

Elçilik, Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği bir diğer resmi taleple de 6 kişilik teknik heyetin ‘karantina uygulamasından muaf tutulmasını’ istedi.

Resmi yazıda, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı 6 kişilik heyetin, KKTC’deki elektrik altyapısının incelenmesi ve toplanacak veriler ile oluşturulacak rapora ilişkin çalışmalar kapsamında, 11-13 Ocak tarihleri arasında teknik bir ziyaret gerçekleştirecekleri de belirtildi.

Teknik ekip, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müdür, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)Şube ve İşletme Müdürü, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nden (TEİAŞ) iki Mühendis ile Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) şirketinden de bir mühendisten oluşuyor.