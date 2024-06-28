Teknecik Elektrik Santrali ile Esentepe arasındaki yolda bakım onarım çalışması
Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Teknecik Elektrik Santrali ile Esentepe arasındaki anayol güzergâhında, yarından itibaren muhtelif noktalarda bakım, onarım ve yama faaliyetleri yapılacağını açıkladı.
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Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Teknecik Elektrik Santrali ile Esentepe arasındaki anayol güzergâhında, yarından itibaren muhtelif noktalarda bakım, onarım ve yama faaliyetleri yapılacağını açıkladı.
Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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