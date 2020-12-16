“Tek dileği sıcak bir yuva”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bölgede yaşayan ve yardıma muhtaç olan bir vatandaş için yardım girişimi yaptıklarını paylaştı, hükümetin bu konuya duyarsız kalmasını eleştirdi.

“Tek dileği içerisinde yaşayabileceği sıcak bir yuva” diyen Sarıçizmeli, yıkık dökük, tavanı neredeyse olmayan bir evde sefalet içinde yaşayan bölgeli bir vatandaşları için yardım girişimi başlattıklarını açıkladı.

Belediye olarak yaptıkları çağrıya hükümetten karşılık bulamadıklarını ifade eden Sarıçizmeli, bu sorumluluğu kendilerinin üstlendiğini, ev kullanılabilir hale gelene kadar Mehmetçik Belediyesi olarak bu vatandaşın Çelebi Garden Otel’e yerleşmesini sağladıklarını belirtti.

Sarıçizmeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kış geldi... Havalar soğudu. Mehmet abimizin tek dileği içerisinde yaşanabilecek sıcak bir yuva. Kaldığı evin durumu resimlerde görülüyor. Bu evin yaşanabilir bir duruma gelmesi için Belediye olarak yaptığımız çağrıya maalesef hükümetten karşılık bulamadık. İş başa düştü. Ev kullanılabilir hale gelene kadar Mehmetçik Belediyesi olarak Çelebi Garden Otele yerleşmesini sağladık.

Desteğini esirgemeyen Çelebi Otel sahibi Kemal Çelebi'ye teşekkürü bir borç biliriz.

Ha bu arada maaşlar ne gün ödenecek, 13. maaşı kim ne kadar erken ödedi, memura artış ne olacak, ülke gündeminin birinci sırasında...”