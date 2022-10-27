‘TEHLİKE’ KAVŞAĞI!

▶ YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, söz konusu noktada yeni bir kavşak projesi olduğunu, bu yıl kaynak olmadığını ama projenin hayata geçmesi için 2023 yılı bütçesine kaynak konmaya çalışıldığını söyledi: “Proje çalışmaları bitti, 2023 yılı bütçesine koymaya çalışıyoruz”

▶ Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Temsilcisi Atila Aypar ise, kavşakla ilgili gerçekten bir proje olup olmadığından emin olmadıklarını ifade etti: “Biz de dernek olarak proje hazırladık, yıllarca raflarda durdu, kaynak arayışı hiç bitmedi, bu proje değerlendirilmedi”

Fehime ALASYA

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde “Fuar Kavşağı” olarak bilinen noktada neredeyse kazasız gün geçmiyor…

Trafiğin gün boyu yoğun bir şekilde aktığı caddede, ciddi kazalar da meydana geliyor, önlem alınmıyor. Yıllardır ‘projesi hazır’ denilen kavşakla ilgili halen tek bir çivi bile çakılmadı, projeyle ilgili bir kez daha yeni bir tarih gündeme getirildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, söz konusu noktada yeni bir kavşak projesi olduğunu, bunun hayata geçmesi için 2023 yılı bütçesine kaynak konmaya çalışıldığını açıkladı, “Proje çalışmaları bitti, 2023 yılı bütçesine koymaya çalışıyoruz” dedi.

Sürücü kaçmıştı…

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Yakın Doğu Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta en son meydana gelen ve iki aracın karıştığı kazada bir araç yol kenarındaki refüje çıkarken, diğer araç, sürücü tarafından ‘kaçırıldı’, sürücü daha sonra polis tarafından yakalandı.

Bahsi geçen kavşakta meydana gelen kazalarda can kaybı olmaması yüreklere su serperken, zaman zaman yaralanmaların olduğu da haberlere yansıdı.

Arıklı: “Proje hazır, bu yıl kaynağımız yok”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sadece Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde “Fuar Kavşağı” olarak bilinen noktada değil, Gönyeli-Yenikent Kavşağı ile Hamitköy Kavşağı arasındaki diğer noktaların da iyileştirilmesi için proje hazırladığını anlattı.

Hem bölge trafiğinin rahatlaması, hem de trafik kazalarının azalması için yapılan bu projenin kaynağını 2023 yılı bütçesine koymaya çalıştıklarını anlatan Arıklı, şunları ifade etti:

“Sadece bu değil, Gönyeli Yenikent kavşağından başlayarak Yakın Doğu Kavşağı, Sanayi, Alpet, Haspolat ve Hamitköy Kavşakları’ndaki proje çalışmaları bitti. 2023 yılı bütçesine koymaya çalışıyoruz.

Buradaki trafiği de rahatlatma açsından çalışmaları süratle bitirmek zorundayız. Kazalardan ziyade trafik de sabah ve akşam çok aksıyor, çekilmez hale geliyor. Basit bir kavşak düzenlemesiyle trafik rahatlar ve kazaları da önlenir. Proje hazır, kaynak için maliye ile görüşüyoruz.

Bu yıl karayollarına ayrılan bütçeyi Girne-Alsancak yolu için kullandık. Bu yıl başka projeye ayıracak kaynağımız yok.”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Temsilcisi Atila Aypar:

“Gerçekten projesi var mı yoksa sadece politik açıklama mı bilemiyoruz”

Ülkede düzenleme yapılması gereken birçok noktada çalışma olmadığını savunan Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Temsilcisi Atila Aypar, projelerde hiçbir ilerleme kat edilemediğini ifade etti.

Dernek olarak ‘Fuar Kavşağı’ için, Gönyeli’den Hamitköy’e dek bir proje hazırladıklarını anlatan Aypar, “Belki de şu anda güncelliğini bile yitirmiştir, proje yıllarca raflarda durdu, kaynak arayışı hiç bitmedi, bu proje değerlendirilmedi.” dedi.

Aypar, “Gerçekten projesi var mı yoksa sadece politik açıklama mı bilemiyoruz. Bu noktada ciddi bir çalışma yapılmalı.” yorumunda bulundu.