TED'de eğitim sorunsuz sürüyor

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde tüm akademik ve idari personele yapılan PCR testlerinin ardından; gerekli tüm mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak 29 Mart Pazartesi günü 12. sınıflarla yüz yüze eğitime geçildi. Eğitim sorunsuz olarak sürüyor.

Uzun zamandır sosyal çevrelerinden uzak kalan öğrenciler; belirli sınırlar çerçevesinde de olsa bir arada olmalarının onlara hem psikolojik hem de sosyal yönden destek sağladığını ve bundan dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin 12. Sınıf YKS ve A-Level gruplarına yönelik planladığı ve hayata geçirdiği Üniversite Destek Programı; tüm öğrencilerin bireysel farklarını ve tercihlerini gözeterek, onlara zaman yönetimi ve stresle başa çıkma becerilerini kazandırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra öğrenciler; kariyer hedefleri doğrultusunda çeşitli üniversitelerin mesleki tanıtım seminerlerine çevrimiçi olarak katılmaya devam ediyorlar.