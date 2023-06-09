Tedarik gecikti, gaz stoku bitti!

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs’ın kuzeyine LPG tedarik eden tek firma K-PET, 5 Haziran’da gelmesi planlanan gaz yüklü geminin arızalanıp Fethiye’de demir atması sonucu sevkiyatı geciktirdi, gaz dağıtıcı firmalarda stok krizi baş gösterdi.

K-PET Genel Müdürü Malik İşimtekin, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında ellerindeki stokun Çarşamba gün itibariyle bittiğini söyledi, 15 Haziran’da gelmesi planlanan LPG yüklü bir başka geminin 13 Haziran’da gelebilmesi için çalışma başlattıklarını ifade etti.

“Duraktan taksi çağırmıyoruz, LPG gemisi çağırıyoruz” diyen İşimtekin, tedarik sürecinin “zorlu bir süreç” olduğunu anlattı.

Öte yandan ülkenin gaz dağıtımını yapan üç şirketi INTER-GAZ, JET-GAZ ve KOOP-GAZ’da stok krizi baş gösterdi. Üç firma da kısıtlı dağıtım politikasına geçti.

INTER-GAZ Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer, “Elimizdeki stoklar bitmiş durumda” derken, bir KOOP-GAZ yetkilisi ise “Gazın geleceği açıklanan güne kadar yetecek stokumuz yok” ifadelerini kullandı. JET-GAZ Direktörü Eral Necat da “Kısıtlı sayıda verebiliyoruz, aynı sıkıntılar bizde de var” bilgisini paylaştı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 31 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamasında, “Piyasada tüp gaz sıkıntısı yoktur” demiş, LPG tedariki yapan gemilerin 5 Haziran ve 15 Haziran’da adada olacağını iddia etmişti.

INTER-GAZ: “Elimizdeki stoklar bitmiş durumda”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan INTER-GAZ Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer, tedarikçi firma tarafından planlı olarak yapılan gaz sevkiyatının durduğunu, LPG gelmediğini söyledi.

Kencer, devletin ilgili birimlerinin, geçtiğimiz Pazartesi günü tedarikin yapılacağını açıklamasına karşın bugün itibariyle sevkiyatın gerçekleşmediğini ifade etti, “Elimizdeki stoklar bitmiş durumda” dedi.

KOOP-GAZ: “Gazın geleceği açıklanan güne kadar yetecek stokumuz yok”

YENİDÜZEN’e konuşan bir KOOP-GAZ yetkilisi ise ellerindeki stoklarla satış yapmaya devam ettiklerini söyledi, şu anda yetkili firmanın tedarik gerçekleştirmediğini ifade etti.

Şirket yetkilisi, yeni sevkiyatın 15 ya da 16 Haziran’da gerçekleşeceği bilgisini aldıklarını, ancak söz konusu tarihlere kadar yetecek stoklarının bulunmadığını vurguladı.

JET-GAZ: “Kısıtlı sayıda verebiliyoruz, aynı sıkıntılar bizde de var”

JET-GAZ Direktörü Eral Necat da sevkiyatı gerçekleştiren gemilerde yaşanan sorun nedeniyle stok sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

“Diğer şirketlerdeki sıkıntılar nelerse, bizde de aynısı var” diyen Necat, “Kısıtlı sayıda verebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Tedarikçi firma K-PET: “Bizde de bitti, 12 Haziran’da gelmesi için çalışma başlattık”

Kıbrıs’ın kuzeyinin LPG konusundaki tek tedarikçi firması K-PET’in Genel Müdürü Malik İşimtekin, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında ellerindeki stokun Çarşamba gün itibariyle bittiğini söyledi, 15 Haziran’da geleceği ifade edilen geminin 13 Haziran’da gelebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından 5 Haziran’da geleceği açıklanan gemide sorun çıktığını ifade eden İşimtekin, “geminin Fethiye’de beklemeye alındığını” belirtti.

LPG taşıyan gemileri 45 gün önceden planlamak zorunda olduklarını söyleyen İşimtekin, “3 dağıtıcı firmanın siparişlerine göre planlama yapıp sipariş veriyoruz. Ancak bu ay farklı bir durum yaşandı. 800 ton isteyen 1500 ton kullandı, 1000 isteyen 1300 kullandı. Hesaplar şaştı” dedi.

“Duraktan taksi çağırmıyoruz, LPG gemisi çağırıyoruz” diyen İşimtekin, “Bir gemi için 45 gün, dolum için ise 30 gün önceden bildirmek zorundasınız. Gemi buldum, doldur deme şansınız yok” ifadelerini kullandı.

K-PET Genel Müdürü Malik İşimtekin, “Şu anda bizde de stok yok. Çarşamba günü itibariyle elimizdeki stoku bitirdik” bilgisini paylaştı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu: “Piyasada tüp gaz sıkıntısı yoktur”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 31 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamasında, “Piyasada tüp gaz sıkıntısı yoktur” demiş, LPG tedariki yapan gemilerin 5 Haziran ve 15 Haziran’da adada olacağını iddia etmişti.