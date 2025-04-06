TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde Bilim Şenliği ve Kariyer Günü Heyecanı Birlikte Yaşandı

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde Geleneksel Bilim Şenliği ve Kariyer Günü heyecanı birlikte yaşandı.

Okul kampüs alanı içinde 04 Nisan Cuma günü yer alan etkinliklere öğrencilerin coşku ve heyecanı ayrı bir renk kattı.

Okulun Fen Bilimleri Zümresi ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zümresi iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte, öğretmenlerin kontrolünde öğrenciler, birbirinden ilginç deneyler yaptılar ve bilimin önemini vurgulayarak, izleyenleri bilgileriyle aydınlattılar. Güne katkı koyan ulusal üniversiteler yaptıkları deneylerle farklılık oluştururken, bölüm tanıtımları ile öğrencilerin mesleki karar verme süreçlerine destek oldular.

Kariyer Günü kapsamında, çok kıymetli meslek gruplarına mahsus konuklar davet edilerek mesleki deneyim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştılar. Öğrenciler kariyer yolculuğunda atacakları adımları birebir meslek sahiplerinden öğrenme şansına eriştiler.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji etkinlikler dolayısıyla düşünen, sorgulayan, üreten ve girişken bireylerin yetişmesine vermekte olduğu özel önemi sürdüreceği mesajını verdi.