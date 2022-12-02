“Tecrübeyle üstesinden geleceğiz”

Fehime ALASYA

İki dönemdir bölgede belediye başkanlığı görevini yürüten ve yeni dönemde Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkanlığına talip olan Cemil Sarıçizmeli, projeleriyle ilgili YENİDÜZEN ve Kanal Sim’e konuştu.

Belediyeler reformunun ardından “Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi” olarak daha geniş coğrafyaya hizmet verebilmenin heyecanını taşıdığını anlatan Sarıçizmeli, mevcut bilinmezliğin üstesinden geçmiş tecrübeleri ile kısa sürede üstesinden geleceğini ifade etti.

Sarıçizmeli, “Güzel bir referansımız var, kısa sürede tüm sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

Mehmetçik Belediyesini devraldığı 2014 yılında büyük bir ekonomik krizin hakim olduğunu anımsatan Sarıçizmeli, şöyle devam etti:

“Bölgemizin coğrafyası da değişiyor, hem bizde hem de Büyükkonuk’ta büyük bir heyecan ve aynı zamanda bilinmezlik var. Büyük bir sorunla karşı karşıyayız, bunları çözmek için bu göreve talibiz… Bu sorunları çözmenin büyük heyecanını taşıyoruz. Güzel bir referansımız var. Mehmetçik Belediyesi’ni de Büyükkonuk gibi aynı kötü ekonomik durumda devraldık ve bu günlere geldik. Yine aynı başarıyı sağlayacağımız hiç şüphemiz yok. Buradaki standartları da oraya taşıyacağız”

BÖLGE HALKI SORDU, BAŞKAN VE BAŞKAN ADAYI YANITLADI…

AHMET İSKENDER: Başkan olduğu günden bu yana ortay koyduğu projelerdeki kaynak dağılımı nasıldı? Kaçta kaçında öz kaynaklarını kullandı?

CEMİL SARIÇİZMELİ: “2014 yılında belediyeyi devraldığımda çok ciddi mali ve idari sıkıntılar vardı, imaj kaybı vardı. Bıkmadan usanmadan çalışıp bu imajı kaldırdık. Ağırlıklı olarak TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Hibelerinden faydalandık, bu kaynaklarla bölgemize kazandırdık. 2018’de artık mali disiplinimiz sağlandı, gelir kaynaklarımız arttı ve dört yıldır toplamda 11 Milyon TL’lik yatırım yaptık, sadece 800 bin TL KEİ tarafından yaptık, geriye kalanı öz kaynaklarımızla başardık.”

CAN ÇELEBİ: Büyükkonuk Belediyesi’ndeki mali sıkıntılar nasıl çözülecek? Oradaki çalışanların sorunları nasıl giderilecek? Çok büyük bir maaş krizi hakim, bunu nasıl çözecek?

CEMİL SARIÇİZMELİ: “2014 yılında Mehmetçik Belediyesi’ni grevle devralmıştım. İlk hedefim çalışanların verimli olması için göreve soyunmaktı. Öncelikle mutlu çalışanlardan iyi verim alma hedefim vardı. Uzun süre aldı ama mali disiplini sağladık, gereksiz giderler durdurduk, tahsilat tedbirleri aldık, ekonomimizi düzelttik. Tüm çalışanlarımız artık mutlu, verimimiz arttı, belediyemiz ve bölgemize sahip çıkıyorlar. 26 Aralık’tan sonra 2014’ün tekrarını yaşayacağız, Büyükkonuk’ta da ciddi maaş krizi var, mutsuzluk hakim, aynı yöntemlerle oradaki çalışanları da mutlu edip, sıkıntıları çözeceğiz, mutlu ve verimli personel yapısı sağlayacağız. Bunu tecrübelerimizle daha kısa sürede aşacağız. Buna güveniyoruz. Hemen çalışmalara başlayacağız”

PINAR ERCÜMENT: Belediyemizi uluslar arası birçok alanda temsil etti, bu bağlamda devletin kendisine desteği ne oldu?

CEMİL SARIÇİZMELİ: “Belediyelerin tanınmışlığı benim için çok önemliydi, bu bağlamda 2016’da Cittaslow belediyesi olmayı başardık. Slowfood Galatya üyeliğimiz gerçekleşti, festivalimiz başladı, dünya festivalleri çerçevesinde tanınmışlığımız oldu. Ülkemizin de bölgemizin de büyük ölçekli tanıtımına neden oluyor. Devlet yapısı bu gibi üyelikleri çok önemsemiyor ve katkı yapmaktan uzak kalıyor. Biz hep kendi kaynak ve sponsorlarımızla işlerimizi yürütüyoruz. Bunlar çok kolay kazanılmıyor ama kolay kaybediliyor. Çok önem arz ediyor.”

İLKAY GARİP: Yeni dönemde tarıma dayalı katkı ve projeleri nelerdir?

CEMİL SARIÇİZMELİ: “Tarım politikalarımız Cittaslow hizmetleriyle başladı, bunun hemen arkasına Zeka Bey Tohum Merkezi’ni oluşturduk. Yok olmaya yüz tutan tohumlarımızın saptanması, sertifikalanması, geliştirilmesi ve tarımda yer bulmasını planlıyoruz. Hem tarımı turizmle hem de turizmi tarımla buluşturacağız. Tarımda daha sağlıklı gıdaya ulaşımı iyi bir tarım çalışmasıyla sağlamaya çalışıyoruz. Bölgede solucan gübresi üretim tesisi yapmayı planlıyoruz. Bunu da üreticilerimizle buluşturup üretilenlerin daha sağlıklı olmasını hedefliyoruz. Bu projelendirme aşamasında, çalışmalarımız sürüyor.”

AYNİYE DALIÇ: “Turistleri nasıl bölgeye çekecek? Nasıl esnafa katkı sağlayacak?”

CEMİL SARIÇİZMELİ: “Turizmde bölgemizde olanları sokağa çıkarmak, esnafa katkıda bulunmak için Bafta turizm bölgesindeki arazimize alışveriş merkezi tarzında bir merkez için çalışıyoruz. Emirname kısıtlamamız vardı, artık yeni dönemde yatırımlarımız başlayacak. Eko veya Agro turizm alternatiflerini yasal zemine oturttuk. Diğer yerlerde de bu tarz yatırımlar yapmaya başladık. Bölgedeki turizm potansiyelini daha da büyütüp çok daha cazip bir bölge olması için çalışıyoruz.”