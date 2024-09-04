Technohoros ETHAL ile LBT işbirliğinde İzel Seylani’li “Fiakas” oyunu Lefkoşa Kumarcılar Hanı’nda sahnelenecek

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Güney Kıbrıs'tan Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ / Technohoros ETHAL'in sezon boyu yoğun ilgiyle izlenen Fiakas oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun daveti üzerine 6 Eylül Cuma saat 20.00'de Lefkoşa'da Kumarcılar Hanı'nda Türkçe üstyazıyla ücretsiz olarak sahneleniyor.



Seylani: “LBT'nin toplumlar arası yakınlaşma ve sanatsal işbirliği yoluyla barış için ETHAL ile bu anlamlı organizasyonu planlaması çok önemlidir”

İzel Seylani oyunun Lefkoşa’nın kuzeyinde sahnelenmesi ile ilgili, “Parçası olmaktan büyük gurur duyduğum LBT'nin bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapması, toplumlar arası yakınlaşma ve sanatsal işbirliği yoluyla barış için ETHAL ile bu anlamlı organizasyonu planlaması çok önemlidir. Sanattan, barıştan ve en önemlisi insandan yana taraf olan herkesi aramızda görmekten mutluluk duyacağız... Mücadeleyle, sanatla yaşasın Dünya Barış Günü!” mesajını verdi.

Dimosthenis Misitzis'ten 1870’lerin İstanbul’unda geçen bir komedi

Charilaos Ploutidis ya da Charalambos Petaloudis ya da Fiakas 1870'te İstanbul'da asalak bir şekilde yaşar, borç içinde boğulur. Zarif ve kurnaz, iyi bir ailenin zengin ebeveyniymiş gibi davranıyor ve güvenilir Evanthia'yı erotik bir şekilde çevreliyor, çeyizini bekliyor. Zamanın romanlarına dalmış ve hayal gücü olan kadın kolayca onun kurbanı oluyor. Hizmetçi Giannis, koza Frosso ve Kazamias, gerçek durumunun ortaya çıkmasının eşiğinde olan Fiakas, Şehirdeki "incognito" olan Alman baronunu yıkmaya karar verir.

Dimosthenis Misitzis'in yönettiği oyunda Grigoris Georgiou (Fiakas), Izel Seylani (Giannis'in hizmetçisi), Marina Vrontis (Cokona Frosso), Savvina Georgiou (Euanthia), Thanassis Ioannou (Kazamia), Konstantina Xenofontos (Dedikoducu rahibe ve diğer roller), ve Melina Koutsofta (dedikoducu rahibe ve diğer roller) rol alıyor.