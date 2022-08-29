TDP-TKP birleşme süreci istifa getirdi
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) yeni bir “birleşme” denemesi daha kriz yarattı.
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) yeni bir “birleşme” denemesi daha kriz yarattı.
TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, bu görevinden istifa etti.
Nevzat Özkunt, Parti Meclisi’ne istifa dilekçesini sunduğunu YENİDÜZEN’e teyit etti: Parti Meclisi gerekli kararı verecektir.
“Bütünleşme görüşmeleri ilkesel duruştan koltuk tartışmasına dönüştü” diyen Özkunt, eski tartışmaların yeniden yaşanmasının üzücü olduğunu belirtti.
Parti hassasiyetini dikkate alarak hareket ettiğini belirten Nevzat Özkunt, “Kimsenin ego yarıştırmasına seyirci kalamam” dedi.
Özkunt, istifasının Parti Meclisi toplantısı sonrasında kesinleşeceğini, sürecin orada tartışılacağını ve bir sonuca varılacağını söyledi.
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Etiketler : Toplumcu Demokrasi Partisi, Nevzat Özkunt