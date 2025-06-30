"CTP ve Erhürman ile ortaklaşacağız"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi, Ekim ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP'nin adayı Tufan Erhürman'ı destekleme kararı aldı.

Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklama yapan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, "TDP Parti Meclisi, bugün ülke geleceği için yoğun bir mesai yaptı. Tüm ülke gerçeklerini, toplumun beklentilerini, ülkemizin içindeki coğrafyada yaşanan tüm gelişmeleri önümüze koyduk” dedi, “Bunlar üzerinde uzun uzun tartıştık, fikirlerimizi, düşüncelerimizi birbirimizle paylaştık. Vardığımız sonuç; kayıtsız ve de şartsız toplumun sesine kulak vermek oldu" ifadelerini kullandı.

"Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun hayati önemde olduğu gerçeği de karşımızdaydı" diyen Çeler, "TDP Parti Meclisi tüm bu gerekçeler ve gerçekler ışığında, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, CTP ve onun Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ile Kıbrıs Türk toplumunu bu karanlık dönemden aydınlığa çıkarmak için ortaklaşmak adına bugün bana tam yetki vermiştir" ifadelerini kullandı.

Zeki Çeler, "Bu yetki doğrultusunda bana ve parti yetkililerimize düşen görev ise; en ideal koşullarda bu seçim birlikteliğini tesis etmek üzere, CTP ile görüşmeleri hızlandırmak ve genişletmektir" dedi.

Zeki Çeler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“TDP Parti Meclisi, bugün ülke geleceği için yoğun bir mesai yaptı.

Tüm ülke gerçeklerini, toplumun beklentilerini, ülkemizin içindeki coğrafyada yaşanan tüm gelişmeleri önümüze koyduk.

Bunlar üzerinde uzun uzun tartıştık, fikirlerimizi, düşüncelerimizi birbirimizle paylaştık.

Vardığımız sonuç; kayıtsız ve de şartsız toplumun sesine kulak vermek oldu.

Bugün TDP PM’de; hem küresel gelişmelere hem de ülkenin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve siyasi buhrana karşı tek yumruk olmanın önemi konuşuldu.

Elbette tüm bunlar; yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki duruşumuzu netleştirmemizde de önemli birer argüman oldu.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun hayati önemde olduğu gerçeği de karşımızdaydı.

Biliyorsunuz; TDP 2010 yılındaki seçimlerde de ilk turdaki desteğini yine aynı düşüncelerle vermiş, 2015’de ise kendi Cumhurbaşkanı adayını toplum liderliğine taşımış bir partidir.

TDP, kurulduğu günden bu yana zaman zaman inişler çıkışlar yaşasa da her zaman toparlanmayı, üyesini, sempatizanını bir araya getirmeyi ve yapılan her türlü seçimde önemli bir rol almayı başarmış bir partidir.

Tüm bu potansiyelimizle, bir kez daha Kıbrıs Türk toplumu için, büyük ve önemli bir karar aldık.

Kendi farklılıklarımızı, özerkliğimizi, rengimizi ve öznelliğimizi koruyarak atacağımız bu adımın; Kıbrıs Türk toplumunun ve yaşadığımız coğrafyadaki tüm halkların “en yüksek yararına olacağı” fikrinde birleştik.

Barış ve çözüm yanlılarının, bu seçimlerde, toplum faydası çatısı altında birlikte çalışması ve ortaklaşması gerekliliğine hep birlikte kanaat getirdik.

Önümüzde kolay bir seçim süreci yoktur, bizler tüm kadrolarımızla bunun farkındayız.

TDP’ye her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunun da bilincindeyiz.

Fikirlerimizden, önerilerimizden, geçmişteki hükümet ve cumhurbaşkanlığı deneyimlerimizden yararlanılması gerektiğine yürekten inanıyoruz.

TDP Parti Meclisi tüm bu gerekçeler ve gerçekler ışığında, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, CTP ve onun Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ile Kıbrıs Türk toplumunu bu karanlık dönemden aydınlığa çıkarmak için ortaklaşmak adına bugün bana tam yetki vermiştir.

Bu yetki doğrultusunda bana ve parti yetkililerimize düşen görev ise; en ideal koşullarda bu seçim birlikteliğini tesis etmek üzere, CTP ile görüşmeleri hızlandırmak ve genişletmektir.

Bizim tek amacımız vardır; Uzun süredir “sürekli kaybeden” konumunda olan bu toplumun artık kazanmaya başlaması.

Elbette bu sürecin; herkesin büyük katkısı ve desteğine ihtiyacı vardır.

Çünkü seçimlerden sonra da; adamızda kalıcı barış ve çözümün Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri çerçevesinde, iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı, iki kurucu devletin oluşturacağı federal bir çözümün sağlanması sürecinde deneyimli kadrolarımız ve toplumumuzla birlikte omuz omuza, kaybettiğimiz zamanı geri alma mücadelemiz başlayacaktır.

Kıbrıs Türk toplumu ne siyasi partileri ne de bireyleri açısından bölünme lüksü olmadığı bir zamandan geçmektedir.

Geçmişe takılı kalmadan ancak ondan ders alarak önümüze bakacak ve halkımızın ihtiyaç duyduğu aydınlık yarınları birlikte yaratacağız.

TDP, halkının yanında olduğunu ve onun sesine kulak verdiğini bir kez daha ispatlamış ve elini taşın altına koymuştur.

TDP’nin büyük desteği ve ortaklaşma kararıyla, o aydınlık yarınlara ulaşacağımızdan şüphemiz yoktur.

Şimdiden tüm siyasi partilerimize ve toplumumuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.