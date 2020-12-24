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Şahiner: “UBP kendi iç sorunlarını bir kenara bırakmalı”

Şahiner: “UBP kendi iç sorunlarını bir kenara bırakmalı”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, hükümetin kurulmasının çok geciktiğini kaydeden Şahiner, şu anda Azınlık Hükümeti ile karşı karşıya olunduğunu belirtti.

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CTP Milletvekili Salahi Şahiner, sorunların yığılarak durduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, hükümetin kurulmasının çok geciktiğini kaydeden Şahiner, şu anda Azınlık Hükümeti ile karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Şahiner, “Hükümetin nisabı yok. Komitelerde çoğunluğu yok” dedi, bundan dolayı da hükümetin ömrünün sınırlı olduğunu dile getirdi.

Hükümetin deyişi ile Ekim ayında erken seçimin gündemde olduğunu belirten Şahiner, önceliklerin sıraya konulması, bütçenin yasallaşması gerektiğini aktardı.

Şahiner, 2021’de hesaplı ve dikkatli gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Meclis Başkanlığı Divan Seçimi’nin yapılamadığını, uzlaşı noktasından uzak hareket edildiğini de açıklayan Şahiner,  UBP’nin kendi iç sorunlarını bir kenara bırakarak, ilgili yasaların yasallaşması gerektiğine dikkat çekti.

Acil olarak Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın geçmesi gerektiğini ifade eden Şahiner, seçimle ilgili dijitalleşmeye gidilmesinin önemine değindi.

Meclis, yapılan gündem dışı konuşmaların ardından görüşmelerini tamamladı. Bir sonraki toplantı 28 Aralık Pazartesi günü…

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