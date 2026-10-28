Gazeteciler, basın çalışanlarına yönelik saldırıları kınamak, yaptıkları şikâyetlerle ilgili somut sonuç talep etmek ve seslerini birlikte yükseltmek amacıyla Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde toplandı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Haber Kameramanları Derneği ve Dış Basın Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Fatma Ünal davasının ardından görevlerini yapan gazetecilere yönelik sözlü ve fiziki saldırılar kınandı.

“Gazetecilere saldırı, toplumun haber alma hakkına saldırıdır”

Açıklamada, gazetecilerin mahkeme önünde herhangi bir tarafı temsil etmek için değil, toplumun haber alma hakkını yerine getirmek amacıyla bulunduğu vurgulandı. Kamerası, fotoğraf makinesi ve mikrofonuyla görev yapan basın emekçilerinin tehdit edilmesinin, hakarete uğramasının ve fiziki müdahaleye maruz bırakılmasının doğrudan basın özgürlüğünü ve toplumun haber alma hakkını hedef aldığı belirtildi.

Hiç kimsenin bir mahkeme kararından duyduğu öfke veya rahatsızlığın gazetecilere saldırma hakkı doğurmayacağı ifade edilen açıklamada, yaşanan olayların kapsamlı biçimde soruşturulması, saldırıya karışan kişilerin tespit edilmesi ve gerekli yasal işlemlerin gecikmeksizin başlatılması istendi.

“Cezasız kalan her saldırı, bir sonrakine cesaret veriyor”

Gazetecilerin görevlerini güvenli bir ortamda yapabilmesi için özellikle mahkemeler, polis merkezleri ve kamuoyunun yoğun ilgi gösterdiği alanlarda gerekli önlemlerin önceden alınmasının devletin sorumluluğunda olduğu kaydedildi.

Basın örgütleri, Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde toplanmalarının temel nedeninin meslektaşlarına yönelik saldırıların cezasız kalmamasını sağlamak olduğunu belirterek, “Cezasız kalan her saldırı, bir sonraki saldırıya cesaret vermektedir” ifadelerini kullandı.

Polis Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm makamlar, yalnızca son olayla ilgili değil, gazetecilerin görevleri sırasında karşılaştıkları tüm tehdit ve saldırılar konusunda etkin, hızlı ve caydırıcı biçimde hareket etmeye çağrıldı.

Açıklamada, farklı meslek örgütlerinde yer alsalar da gazetecilerin güvenliği, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı söz konusu olduğunda birlikte hareket ettikleri vurgulandı.

Basın örgütleri, gazetecilerin yalnız olmadığını belirterek, olayın takipçisi olacaklarını ve gazetecilere yönelik hiçbir saldırının üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini kamuoyuna duyurdu.