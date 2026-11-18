Güzelyurt Narenciye Kesim Ekipleri Birliği ile Güneyliler Kamyoncular Birliği, 2025-2026 sezonunda yapılan kesimlerin ücretleri Cypfruvex tarafından ödenmediği için süresiz eylem kararı aldı.

Birlikler adına ortak açıklama yapan Güzelyurt Narenciye Kesim Ekipleri Birliği Başkanı Coşkun İşkey, ödemelerin yapılmaması nedeniyle cuma günü saat 09.00’da Cypfruvex önünde araçlı eylem yapacaklarını duyurdu.

Süresiz araçlı eylem için iş araçlarıyla toplanacaklarını ifade eden İşkey, “Sonuç alınıncaya kadar hiçbir araç Cypfruvex'ten çekilmeyecektir” dedi.