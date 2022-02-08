TDP: 13 Mart’ta kurultay, Mine Atlı başkan adayı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yeni dönem için 19 Şubat’ta solda işbirliği modellerinin konuşulacağı bir çalıştay yapmayı kararlaştırdı, 13 Mart’ta ise kurultaya gidecek.

Mine Atlı, ilk hedeflerinin solda bütünleşme olduğunu, kendisinin genel başkanlık için adaylık düşündüğünü, bu göreve talip olacak başka isimlerin de beklendiğini belirtti.

TDP’nin erken genel seçiminde baraj altı kalınması sonrasında istifalar yaşanmış, partiyi kurultaya taşıması için Mine Atlı, Genel Sekreterliğe seçilmişti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Genel Sekreter Halil Hızal’ın istifasının ardından Genel Sekreter seçilen Mine Atlı, özellikle 19 Şubat’taki ‘solda birlik çalıştayı’nı önemsediklerini ifade etti.

Yeni dönemde TDP Genel Başkanlığı için adı geçen bir diğer isim Mehmet Harmancı henüz bu yönde bir tavır ortaya koymadı.