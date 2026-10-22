TCMB faiz kararını açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün faiz kararı açıklanacak.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün faiz kararı açıklanacak.
Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yılın yedinci toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.
TCMB, eylül ayında yapılan son PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.
AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekeceğini tahmin ediyor.
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