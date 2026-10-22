“İnsan ticaretiyle mücadelede somut adımlar atacağız”

Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Adayı Fazilet Özdenefe, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son İnsan Ticareti Raporu’nda Kıbrıs’ın kuzeyine ilişkin gündeme gelen sorunların yeni olmadığını belirterek, insan hakları ihlallerine karşı sıfır tolerans ilkesinin benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Kadın ticareti, seks köleliği, cinsel sömürü, zorla çalıştırma ve gece kulüplerindeki koşulların yıllardır mücadele edilen ciddi sorunlar olduğuna dikkat çeken Özdenefe, İnsan Hakları Platformu’nun 2025 yılı izleme raporunun da insan ticareti riskinin gece kulüpleriyle sınırlı olmadığını ortaya koyduğunu kaydetti. Özdenefe, göçmen işçilerin inşaat, restoran ve hizmet sektörlerinde de emek sömürüsü ve insan ticareti riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Sivil toplum örgütleriyle yürütülen mücadelenin ardından 2020 yılında Ceza Yasası’nda kapsamlı değişiklikler yapılarak insan ticareti ve insan kaçakçılığının suç olarak düzenlendiğini anımsatan Özdenefe, yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Özdenefe, insan ticareti şüphesi taşıyan olayların doğru tespit edilmesi, etkin soruşturulması, denetimlerin artırılması ve mağdurların korunması için siyasi iradenin önemine işaret etti.

Gece kulüplerine yeni düzenleme

Önümüzdeki dönemde insan ticaretiyle mücadele kapsamında atılacak adımları açıklayan Özdenefe, yeni gece kulübü izinlerinin durdurulacağını, mevcut işletmelerin ise insan hakları, çalışma koşulları, mali yapı ve insan ticareti açısından sıkı denetime tabi tutulacağını bildirdi.

Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası’nın yeniden düzenleneceğini belirten Özdenefe, pasaportlara el konulması, hareket özgürlüğünün kısıtlanması ve borçlandırma gibi sömürü uygulamalarına karşı yaptırımların güçlendirileceğini kaydetti. Yeni kriterleri karşılamayan gece kulüplerinin faaliyetlerini sürdürmesine izin verilmeyeceğini ifade eden Özdenefe, sömürünün kayıt dışına kaymasının önlenmesinin de hedeflendiğini belirtti.

Mağdurların korunması öncelik olacak

İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına yönelik yasal çerçevenin oluşturulacağını açıklayan Özdenefe, insan ticareti şüphesi bulunan durumlarda mağdurların doğrudan sınır dışı edilmesi yerine öncelikle tespit edilerek korunmalarının esas alınacağını belirtti.

Özdenefe, mağdurlar için güvenli barınma, sağlık ve sosyal hizmetler, hukuki yardım ve gerektiğinde yasal statülerinin korunmasına yönelik mekanizmaların oluşturulacağını da kaydetti. Ayrıca polis bünyesinde insan ticaretiyle mücadele alanında uzmanlaşmış bir birim kurulacağını açıkladı.

2020 yılında atılan hukuki adımın etkin uygulama ve denetimle tamamlanacağını vurgulayan Özdenefe, kadın ticareti, seks köleliği, cinsel sömürü, zorla çalıştırma ve insan ticaretiyle mücadelede somut sonuç almak için gerekli adımların atılacağını ifade etti.