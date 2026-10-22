LAÜ 2026-2027 Akademik Yılı açılış etkinliği gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Etkinliği, üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile Lefke bölgesinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Akademik yıl açılış etkinliğine LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, rektör yardımcıları, dekanlar, akademik ve idari personel, Lefke Kaymakamı Cemal Orakçıoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke bölgesinin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve davetliler katıldı.

Etkinlikte, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk ve LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen konuşma yaptı. Konuşmalarda, üniversitenin akademik gelişimi, kalite güvencesi ve kurumsal gelişim alanlarında yürüttüğü çalışmaların önemi vurgulandı.

Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk, 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Etkinliği’nde yaptığı konuşmada, üniversitenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurumsal akreditasyon alan ilk üniversite olmasının, yıllar içinde oluşturulan kalite kültürünün, özverili çalışmaların ve ortak emeğin önemli bir sonucu olduğunu vurguladı. Öztürk sözlerinin devamında, “Bugün elde ettiğimiz bu başarı, yıllar içinde kurum olarak oluşturduğumuz kalite kültürünün, özverili çalışmalarımızın ve ortak emeğimizin önemli bir sonucudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurumsal akreditasyon alan ilk üniversite olmak, bizler için yalnızca bir unvan değil; aynı zamanda geleceğe yönelik sorumluluğumuzu daha da artıran önemli bir kazanımdır. İnanıyorum ki bu başarı, üniversitemizin uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek, eğitim ve yönetim süreçlerimizin sürekli gelişimine katkı sağlayacak ve önümüzdeki yıllar için daha yüksek hedeflere ulaşmamıza ışık tutacaktır” dedi. Öztürk konuşmasının sonunda, başta LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere, üniversitenin akademik ve idari personeline, üniversite yönetimine, kalite süreçlerine katkı koyanlara, tüm paydaşlara ve öğrencilere teşekkür ederek, başarıda emeği bulunan herkesi kutladı.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Etkinliği’nin üniversite ve Lefke bölgesinin değerli temsilcilerini bir araya getiren anlamlı bir buluşma olduğunu dile getirdi. Yükselen konuşmasında, LAÜ’nün geride bıraktığı 36 yıllık gelişim sürecinde; kalite, sürekli iyileştirme, uluslararasılaşma ve kurumsal gelişim alanlarında ortaya koyduğu çalışmaların çok önemli bir noktaya ulaştığına dikkat çekti.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Kıbrıs'ın kuzeyinde kurumsal akreditasyon alan ilk üniversite olduğunu anımsatan Yükselen, bu başarının kurumun kalite odaklı gelişim anlayışının somut bir sonucu olduğunu vurguladı. Yükselen, LAÜ’nün Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Sıralaması 2027 sonuçlarına göre 601-650 bandında yer aldığını belirtti. Üniversitenin, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’nin en fazla tercih edilen yükseköğretim kurumu olma unvanını koruduğunu aktaran Rektör Yükselen, tüm bu başarıların bir arada değerlendirilmesinin LAÜ’nün uluslararası görünürlüğünü artırdığını ve küresel alandaki konumunu pekiştirdiğini belirtti.

Yükselen, üniversitenin kalite odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda akademik başarılarını sürdürmeyi ve uluslararası alandaki etkinliğini daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Elde edilen başarılarda sivil toplum kuruluşları ve yerel paydaşlarla geliştirilen iş birliklerinin yadsınamaz bir rolü olduğunun altını çizen Yükselen, “Üniversitemizin bulunduğu ilçeyle kurduğu güçlü bağ, topluma kattığı değer ve yerel paydaşlarıyla geliştirdiği iş birliği, başarımızın ayrılmaz bir parçasıdır” dedi. Yükselen, Lefke’nin sivil toplum örgütlerine katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Kurumsal akreditasyon sürecine katkı sunan paydaşlara plaket takdim edildi

Konuşmaların ardından, üniversitenin AQAS Kurumsal Akreditasyon sürecine değerli katkılar sunan paydaşlara, üniversite yönetimi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Etkinlik, kokteyl ile devam ederken katılımcılar bir araya gelerek yeni akademik yılın başlamasını kutladı.