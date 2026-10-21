“Üçlü kararlaştırıldı, kararlar beklemede”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’la Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in dün gerçekleştirdikleri görüşme güney basınında geniş yer buldu

Politis gazetesi: “Liderler Holguin’in Dönüşü Çerçevesinde Atılacak Adımları Belirliyorlar – Holguin’le Ortak Görüşme Yapmakta Uzlaştılar” başlıkları altında verdiği haberinde, Erhürman ile Hristodulidis’in dün bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini yazdı.

Gazete ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ziyareti öncesinde liderlerin gelecek hafta yeniden bir araya gelme ve 9 Kasım’da Holguin ile üçlü görüşme yapma konusunda uzlaştığını aktardı.

Gazete, BM’den dün görüşmeye ilişkin yapılan açıklama ve Hristodulidis’in görüşme sonrasındaki açıklamasına da geniş yer ayırdı.

Habere göre, Hristodulidis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada; “görüşmenin büyük bir kısmında metodoloji ve esasa ilişkin konulara odaklandıklarını” belirtti.

“Her iki liderin görüşmede birçok soru ve izahat dile getirdiklerini” ifade eden Hristodulidis, Holguin’le yapılacak görüşmelerde de “metodoloji ve esasa dair konuların ağırlıklı olacağını düşündüğünü” söyledi.

Çevre girişimleri

Hristodulidis’in açıklamasında, GYÖ’lere de değindiğini ve Kıbrıs Rum tarafının sunduğu önerilerin çevresel girişimlere ve kültürel nesnelerin alınıp verilmesine katkı koyduğunu söylediğini aktaran gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak ise; “çevresel girişimlerin, tüm adadaki hava kalitesine dair bilgilerin tüm Kıbrıslıların kolay erişimine açılması ve tüm adadaki mikro plastiklerin niteliklerinin, kaynaklarının ve miktarının haritalandırılması” olduğunu öne sürdü.

Gazete, uzmanların, soruna dair net bir görüş sağladıktan sonra yerli ve yabancı uzmanlar aracılığıyla, her iki toplum tarafından kabul görecek öneriler sunabileceklerini belirtirken bu önerinin “düşük siyasi nitelikli, yüksek bilimsel düzeyde olduğu” yorumunda bulundu.

“Barikatlar ve yeni fikirler”

Gazete yukarıdaki ara başlıkla devam ettirdiği haberinde, Hristodulidis’in yeni geçiş noktaları açılması konusundaki sorulara “19 ‘yeni fikir’ içeren önerileri listesinden bir tanesine, Erhürman’ın dünkü görüşmede bazı konularda izahat istemesi sebebiyle yanıt beklediğini” söylediğini aktardı.

Daha fazla bilgi vermesi talep edilince ise Hristodulidis, “bir diyalog süreci devam ettiği için 19 maddeyi açıklamayacağını, Kıbrıs halkının bilgilenmesi adına bunu ileriki bir tarihte yağacağını” ifade etti.

“Bazıları reddedildi”

Hristodulidis, geçen ay Erhürman’a ilettiği 19 “yeni fikirden” bazılarının reddedildiğini, altı veya yedi tanesi konusunda ise yanıt beklediğini öne sürdü.

“Bu durumun, reddedilen önerilerin tamamen terkedilecekleri anlamına gelmediğini” beliren Hristodulidis, Kıbrıs Türk tarafının “Gençlik Teknik Komitesi kurulmasını önerisini kabul etmesi için iki yıl geçmesi gerektiğini” hatırlatarak, “geçmişte reddedilen önerilerin kabul edildiği de oldu” şeklinde konuştu.

“Genişletilmiş konferans konusunda iki unsur belirleyici olacak”

Hristodulidis, genişletilmiş konferans gerçekleştirilmesi konusunda ise “iki unsurun: Holguin’in ziyareti sırasında esasa ve metodolojiye ilişkin müzakereler ve AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gidişatının belirleyici olacağını” öne sürdü.

AB-Türkiye ilişkileri konusunda “Dün çok önemli bir görüşme gerçekleşecekti. Bilgilendirme bekliyoruz” ifadesini kullanan Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa arasındaki görüşmeyi mi kastettiği şeklindeki soruya ise, “AB resmi bir açıklama yapmadığı için yorumlamak istemiyorum” yanıtını verdi.

Gazete, güvenilir bir kaynağa dayandırarak, AB-Türkiye ilişkilerinin artık vize serbestisi veya SAFE mekanizmasına katılımı değil, AB-Türkiye arasındaki gümrük birliğinin düzeyinin yükseltilmesini öngördüğünü iddia etti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Genişletilmiş İçin İki Koşul – Kıbrıs Sorunundaki Adımları Holguin’in Gelişi ve AB’nin Çabaları Belirleyecek” başlıkları altında verirken Hristodulidis’in; BM Genel Sekreteri nezdinde genişletilmiş bir konferansın gerçekleştirilmesinin Holguin’in adadaki temaslarında esasa ve metodolojiye ilişkin görüşmelerin ve AB’nin Kıbrıs sorununa ilişkin çabalarının belirleyici olacağını söylediğini aktardı.

Hristodulidis’in açıklamasına geniş şekilde yer veren gazete, Hristodulidis’in Erhürman’dan “önerilerine yanıt beklediğini” vurguladı.

Yeni geçiş noktalarının açılması konusunda “Sunduğum ve cevap beklediğim belirli bir öneri var. İki alternatif öneri sundum. Bir tanesi reddedildi” ifadelerini kullanan Hristodulidis, diğer öneri için ise daha ileri izahat istendiğini, verdiği izahatın ardından ise Erhürman’ın ise bir sonraki görüşmede yanıt vermeyi istediğini savundu.

“Piroi-Athienu” (Gaziler-Kiracıköy) geçiş noktası açılması yönündeki bir soruya karşılık ise Hristodulidis, “Bu temel koşuldur ancak bunar başka yeni önerilerdir” ifadesini kullandı.

Çevre konusundaki girişimlerin neler içerdiğinin sorulması üzerine Hristodulidis, “Çevre Teknik Komitesinin ortak girişimleri olduğunu” belirterek “önerdiğimiz konulardır” şeklinde konuştu.

Kültürel miras nesnelerinin alışverişine ilişkin önerinin kabul edildiğini de belirten Hristodulidis, “ilerlemek için ilgili listelerin değiş tokuşunun yapılacağını” vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Alithia: “Üçlü Kararlaştırıldı – Kararlar Beklemede – Holguin 28 Ekim’de Geliyor – 9 Kasım’da Erhürman ve Hristodulidis’le Ortak Görüşmesi Var”.

Haravgi: “Liderlerin Yeni Görüşmesinden Sonra Gayrı Resmi Üçlü Görüşme Havada”.