Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nde zabıta personeline iletişim eğitimi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB), vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak ve belediye-vatandaş iletişimini güçlendirmek amacıyla zabıta birimi personeline yönelik Kapasite Geliştirme Programı kapsamında “Vatandaş Deneyimi ve İletişim” konulu hizmet içi eğitim düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merkez Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nin dersliklerinde gerçekleştirilen eğitim, İnsan Kaynakları Danışmanı Yeşim Özenirler Alagöz ile eğitim, iletişim ve kurumsal gelişim uzmanı Pınar Gündal tarafından verildi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Belediye Müdürü İrfan Ünveren de, eğitime konuk olarak uzmanlara katkılarından dolayı teşekkür etti, “Daha iyi hizmet” hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

Eğitim kapsamında, vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi, etkili iletişim yöntemlerinin kullanılması ve vatandaşlarla kurulan ilişkilerde empati becerisinin önemi üzerinde duruldu. Ayrıca sorun çözme becerilerinin güçlendirilmesi, kurumsal temsil bilincinin geliştirilmesi ve vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalar ele alındı.

Belediyenin hizmet içi eğitim çalışmasıyla, zabıta biriminin vatandaşlarla iletişim süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi ve sunulan belediye hizmetlerinde kalite ve memnuniyetin daha da artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.