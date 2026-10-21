Kahvede Fiyat Hesabı Paketin Büyüklüğüyle Bitmiyor

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Büyük paket kahvenin kilogram fiyatı daha düşük olabilir. Ancak fiyat avantajının evdeki karşılığı, paketin ne kadar sürede tüketildiğine bağlı. Her gün birkaç kez kahve hazırlanan bir mutfakla haftada birkaç fincan içilen bir evin ihtiyacı aynı değil.

Özellikle öğütülmüş kahvede, ihtiyaçtan fazla alınan miktar uzun süre bekleyebiliyor. Bu sürede aromanın ne ölçüde korunacağı ambalaja, paketin açılma sıklığına ve saklama koşullarına göre değişiyor. Alışverişin hesabına bu nedenle yalnızca fiyat değil, tüketim süresi de giriyor.

Aynı Paket Bir Evde 17 Gün, Diğerinde İki Ay

Demleme başına 15 gram kahve kullanıldığında bir kilogramlık paket yaklaşık 66 demlemeye yetiyor. Günde bir kez kahve hazırlayan biri bu miktarı iki ayı aşkın sürede tüketirken, günde dört demleme yapılan bir evde paket yaklaşık 17 günde bitiyor.

Haftada dört kez kahve hazırlayan birinin tüketimi ise aynı ölçüyle 60 gram. Bu tempoda 250 gramlık paket yaklaşık 29 gün, bir kilogramlık paket yaklaşık dört ay yetiyor.

Bu hesap kahvenin ne zaman bayatlayacağını göstermiyor. Satın alınan miktarın evde ne kadar bekleyeceğini ortaya koyuyor. Büyük paketin birim fiyat avantajı da bu süreyle birlikte anlam kazanıyor.

Öğütülmüş Kahvede Bekleme Süresi Önemli

Kahve öğütüldüğünde havayla temas eden yüzeyi genişliyor. Bu nedenle öğütülmüş kahvenin aroması, çekirdek kahveye göre daha hızlı zayıflayabiliyor. İlk günlerde belirgin olan kokunun zamanla azalması, bu değişimin fark edilen işaretlerinden biri.

Paketin açık bırakılması, ocak çevresindeki sıcaklık ve doğrudan güneş ışığı aroma kaybını hızlandırabiliyor. Ambalajı her kullanımdan sonra sıkıca kapatmak, kahveyi serin, kuru ve ışık almayan bir yerde saklamak aromanın korunmasına yardımcı oluyor.

Evinde değirmen bulunanlar yalnızca demleyecekleri miktarı öğütebiliyor. Öğütülmüş kahve satın alanlar içinse tüketim hızına uygun paket seçmek, kahvenin açıldıktan sonra uzun süre beklemesini azaltıyor.

Fiyat Karşılaştırmasında Kahvenin Biçimi de Önemli

Kahve alışverişinde gramaj ve öğütme tercihi aynı siparişte bir araya geliyor. Addis Ababa gibi markalarda da yer alan çekirdek ve öğütme seçenekleri, evdeki ekipmana göre farklı ihtiyaçları karşılıyor. Değirmeni olmayan bir kullanıcı için öğütülmüş kahvenin espresso makinesi, filtre kahve makinesi veya French press gibi kullanılacak ekipmana uygun hazırlanması gerekiyor.

Gramajlar arasında fiyat karşılaştırması yaparken aynı kahvenin farklı paketlerini esas almak da önemli. Kökeni, harmanı veya kavurma özellikleri farklı ürünler arasındaki fiyat farkı, yalnızca paket büyüklüğünden kaynaklanmıyor.

Büyük paket, sık tüketimde hesaplı bir tercih olabilir. Haftada birkaç fincan içilen evlerde ise düşük kilogram fiyatı tek başına yeterli değil. Paket boyutunu seçmeden önce haftalık tüketimi hesaplamak, alınan kahvenin kaç günde biteceğini görmenin en basit yolu.