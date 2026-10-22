POLVAK ile Özant Dental Klinik arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) ile Özant Dental Klinik arasında polis mensuplarının, vakıf çalışanlarının ve ailelerinin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

POLVAK’tan yapılan açıklamaya göre, polis teşkilatı mensuplarının ve ailelerinin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına katkı sağlamayı amaçlayan protokol, ağız ve diş sağlığı hizmetleri konusunda kurumlar arası dayanışmanın geliştirilmesini hedefliyor.

Özant Dental Klinik Direktörü Dr. Ahmet Özant ile Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı Müdürü Hamit Soybir tarafından imzalanan protokol, iki yıl süreyle geçerli olacak.

Protokol, ağız ve diş sağlığının korunması, diş ve diş eti hastalıklarının tedavisi, ağız, diş ve çene cerrahisi ile diş hekimliğinin farklı uzmanlık alanlarında sunulan hizmetleri kapsıyor.

İş birliği çerçevesinde, Polis Genel Müdürlüğü personeli ve POLVAK çalışanları ile eşleri, çocukları, anne ve babalarının belirlenen protokol esasları doğrultusunda sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.