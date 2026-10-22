Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Kıbrıs’ın güneyini ziyaret edecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 29 Ekim’de Kıbrıs’ın güneyini ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki insani durum, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Phileleftheros gazetesine konuşan Filistin’in Kıbrıs Büyükelçisi Abdallah Attari, Abbas’ın ziyaretine ilişkin bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

İsrail ile yakınlaşma tartışmaları sürüyor

Cyprus Mail'in haberine göre ziyaret, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin İsrail ile giderek yakınlaşan ilişkileri nedeniyle eleştirilerin hedefinde olduğu bir döneme denk geliyor.

AKEL, DİSİ, DİKO ve ELAM’dan altı milletvekilinin İsrail Müttefikleri Vakfı’nın (Israel Allies Foundation) Kıbrıs şubesini kurmasına tepki gösterdi.

Parti, söz konusu girişimin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin adadaki varlığına karşı uluslararası alanda yürüttüğü girişimlerin güvenilirliğine zarar verdiğini belirtti.