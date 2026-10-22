UKÜ’de Oryantasyon Günleri tamamlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), yeni öğrencilerini kampüs yaşamıyla buluşturan Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon Günleri’ni yoğun katılım ve renkli etkinliklerle tamamladı. Farklı ülkelerden gelen öğrencileri aynı kampüs atmosferinde bir araya getiren program, üniversite yaşamına ilk adımı atan öğrenciler için tanışmanın, keşfetmenin ve yeni başlangıçların adresi oldu.

Öğrencilerin üniversiteyi yalnızca akademik yönüyle değil, sosyal ve kültürel olanaklarıyla da tanımalarını sağlayan program kapsamında şehir ve kampüs turları, öğrenci kulüpleri buluşmaları, açık hava sinema gecesi ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin kaynaşmasına, kampüs yaşamını deneyimlemesine ve üniversitenin dinamik öğrenci ortamının bir parçası olmasına olanak sağladı.

Renk Şenliği ve Eve Hoş Geldin Partisi ile doruğa ulaşan Oryantasyon Günleri, müzik ve eğlencenin bir araya geldiği coşkulu anlarla sona erdi. UKÜ, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal yaşamlarını da zenginleştiren kampüs ortamıyla yeni öğrencilerini üniversite topluluğunun bir parçası olarak buluşturdu.