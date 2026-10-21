Creditwest Bank yazılım ekibi, Developer Summit 2026'ya katıldı

Creditwest Bank Yazılım Ekibi, 17 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Developer Summit 2026 etkinliğine katılarak yazılım ve teknoloji dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Devnot tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen organizasyon, yazılım dünyasının önde gelen uzmanlarını, teknoloji şirketlerini ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Creditwest Bankt'tan verilen bilgiye göre; yazılım geliştiricileri, teknoloji uzmanları ve sektör profesyonellerini buluşturan organizasyon, teknoloji dünyasındaki güncel gelişmelerin, yeni nesil yazılım yaklaşımlarının ve sektördeki deneyimlerin paylaşılması açısından önemli bir platform oluşturdu. Creditwest Bank Yazılım Ekibi de etkinlik kapsamında farklı bakış açılarını ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etme fırsatı buldu.

“Teknolojik gelişim ve sürekli öğrenme Creditwest'in öncelikleri arasında”

Dijital dönüşümü kurumsal gelişim stratejisinin önemli bir parçası olarak gören Creditwest Bank, çalışanlarının mesleki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim ve organizasyonlara katılımını desteklemeye devam ediyor.

Daha önce yazılım ekibiyle Oracle Modern Cloud Day etkinliğine katılan, çalışanlarına yönelik yapay zekâ ve farklı mesleki gelişim programları gerçekleştiren banka, teknoloji alanındaki bilgi birikimini sürekli güncel tutmayı hedefliyor.

Creditwest Bank, aynı zamanda uzun yıllardır sürdürdüğü Software Genius staj programıyla genç yazılımcıların yetişmesine katkı sağlayarak Kuzey Kıbrıs'taki teknoloji ve yazılım ekosisteminin gelişimini destekliyor.

Teknolojinin hızla değiştiği bankacılık sektöründe insan kaynağına yapılan yatırımı sürdürülebilir başarının temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Creditwest Bank, çalışanlarının ulusal ve uluslararası organizasyonlarda edindiği bilgi ve deneyimlerle dijital bankacılık altyapısını güçlendirmeyi, yenilikçi çözümler geliştirmeyi ve müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini sürekli ileri taşımayı amaçlıyor.