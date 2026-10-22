"Limanda plansızlık ve yoğunluk yaşanıyor"

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Mağusa Limanı’nda iş kazaları yaşanmaması için Ulaştırma Bakanlığı ile Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nü bir an önce somut önlemler almaya çağırdı.

Güç-Sen’den yapılan açıklamada, limanda yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıldığı belirtilmesine rağmen iş yoğunluğu ve trafik karmaşasının sürdüğü, bu durumun çalışanlar ile hizmet alanları mağdur ettiği belirtildi.

Limanda plansızlık ve yoğunluk yaşandığı vurgulanan açıklamada, bunun iş güvenliğini riske attığı ve kazalara davetiye çıkardığı kaydedildi.