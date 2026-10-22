“Öğretmen eksikliği giderilene kadar mücadelemiz sürecek”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), özel eğitimde yaşanan öğretmen eksikliğine karşı başlattığı eylemler kapsamında Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda bugün de 14.00-15.30 saatleri arasında iş bırakacak.

Yazılı açıklama yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, Eğitim Bakanlığı’nın özel eğitim öğretmeni eksikliğine çözüm üretmediğini belirterek, özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarının görmezden gelindiğini söyledi.

“Özel gereksinimli çocuklar için neden çözüm üretmiyorsunuz?”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na tepki gösteren Gelener, Girne ve Mağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okullarındaki öğretmen eksikliğinin neden giderilmediğini sordu.

İnşaatı tamamlanan Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun sınıflarının tefrişatının hâlâ tamamlanmadığına dikkat çeken Gelener, öğretmen istihdamı için gerekli adımların da atılmadığını belirtti.

Gelener, Bakan Çavuşoğlu’na, “Özel eğitim alanında bugüne kadar hangi sorunları çözdünüz?” sorusunu yöneltti.

“Bizim gailemiz çocuklarımızın geleceği”

Sendikanın önceliğinin çocukların geleceği, öğretmenlerin hakları ve herkes için nitelikli eğitim olduğunu vurgulayan Gelener, Çavuşoğlu’na yönelik, “Sizin gaileniz ise bütün bu sorunlar ortada dururken, hiçbir şey olmamış gibi oturduğunuz koltuğu yeniden koruyabilmek mi?” ifadelerini kullandı.

Gelener, öğretmen eksikliği giderilene ve sorunlara çözüm üretilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.