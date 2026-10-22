İnşaatın üçüncü katından düşen 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Mağusa’da yarım inşaat halindeki bir binanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki Emil Pinzari, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Mağusa’da yarım inşaat halindeki bir binanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan 16 yaşındaki Emil Pinzari, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim’de saat 01.40 sıralarında, yarım inşaat halindeki binanın üçüncü katında bulunduğu sırada dengesini kaybederek düşen Pinzari, ağır yaralanmıştı.
Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 16 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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