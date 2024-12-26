TC Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

TC Merkez Bankası, faiz indirim döngüsü için ilk adımı attı.

TCMB, aralık ayında politika faizini piyasa beklentilerine paralel 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e indirdi.

Böylece 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidilmiş oldu.

Asgari ücrete yüzde 30'luk zammın ardından piyasalarda, 150 baz puanlık faiz indirimi beklentisi güçlenmişti.

250 baz puanlık indirim beklentilerinin de masada olduğu belirtiliyordu.



TCMB, bu yılın mart ayında politika faizini yüzde 50'ye yükseltmiş ve sonraki 9 toplantıda sabit tutulmasına karar vermişti.



TC Merkez Bankası, en son faizi Şubat 2023'te yüzde 9,5'ten yüzde 8,5'e indirmişti.

Faiz koridoru daraltıldı

Para Politikası Kurulu, daha önce 300 baz puan olan faiz koridorunun -/+ 150 baz puan olarak belirlenmesine karar verdi.

Faiz koridoru merkez bankasının gecelik borç alma ve verme faizleri arasındaki pencere olarak tanımlanıyor. Bankaların günlük olarak borç alıp verdiği faiz oranlarının alt ve üst sınırlarını belirleyen aralığı ifade ediyor.