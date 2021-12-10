TC Merkez Bankası'ndan dövize yeni müdahale
Dolar/TL'nin 13.95'i görmesinin ardından TC Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha geldi.
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Hafta boyunca tarihi zirvesinin altında seyreden dolar/TL, haftanın son işlem gününde 13.95’in üzerini gördü. Euro ise rekorunu 15,75 seviyesine taşıdı.
Tarihi zirvelerini güncelleyen dolar/TL ve euro/TL'ye TC Merkez Bankası'ndan (MB) döviz müdahalesi geldi.
TC MB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
TC MB, son iki hafta içerisinde dövize 3. kez müdahale etmiş oldu.
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