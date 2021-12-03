TC Merkez Bankası’ndan dolara bir müdahale daha
TC Merkez Bankası bugün bir kez daha dolar satışı yaparak, piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi. Bu hafta içerisinde ikinci kez yapılan müdahale sonrası kurda düşüş görüldü.
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Döviz kurundaki yukarı yönlü sert hareketler sonrası TC Merkez Bankası dövize doğrudan müdahale etme kararı aldı.
TC Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
TC Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 1 Aralık Çarşamba günü yapmıştı.
Güne 13,60'lı seviyelerden başlayan dolar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yükselişe geçerek 13,80'li seviyelere kadar yükselmişti.
13,95 liralık tarihi zirvesine yaklaşmasının ardından TC Merkez Bankası'ndan dövize gelen müdahalenin ardından dolar 13,50 seviyesinin altına geriledi.
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Etiketler : TC Merkez Bankası, Dolar