TC Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı
TC Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece politika faiz üst üste sekizinci ayda da değişmedi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı faiz kararını açıkladı.
TCMB, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
Böylece faiz üst üste sekizinci ayda da değişmedi.
Politika faizi mart ayında 500 baz puan artışla yüzde 50'ye yükseltilmişti.
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Etiketler : faiz, ekonomi, TC Merkez Bankası