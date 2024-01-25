TC Merkez Bankası faiz oranını 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi oranını 250 baz puan artışla yüzde 45'e çıkardı.
A+A-
PPK, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanarak yılın ilk faiz kararı açıkladı.
Merkez Bankası geçen ay politika faizini yine 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkarmıştı.
Ekonomistler, politika faizinin bugün de 250 baz puanlık artışla yüzde 45'e çıkarılmasını bekliyordu.
Bu haber toplam 686 defa okunmuştur
Etiketler : faiz, TC Merkez Bankası