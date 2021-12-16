TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, Sterlin/TL 21,00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü. Karar sonrası KKTC serbest piyasasında Sterlin/TL 21,00, Dolar/TL 15,75, Euro/TL 17,80 seviyelerinde işlem görüyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, "Alınmış kararların birikimli etkileri 2022'nin ilk çeyreğinde yakından takip edilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir. Kurul, arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Salgında yeni varyantlar, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır. İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022'de fazla vermesi öngörülmektedir."

Sterlin/TL 21,00’i gördü.

Türkiye Merkez Bankası'ndan (TCMB) 100 baz puan faiz indirimi sonrasında Dolar/TL faiz kararı sonrasında 15,75'i, Sterlin/TL 21,00’i gördü.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 14'e indirdi. Banka son dört ayda 500 baz puan faiz indirimi yapmış oldu. Karar öncesi 15 seviyesini aşarak tarihi zirveye ulaşan dolar/TL'de değer kaybı karar sonrası devam etti.

Saat 15.45 itibarıyla KKTC serbest piyasasında Sterlin/TL 21,00, Dolar/TL 15,75, Euro/TL 17,80 seviyelerinde işlem görüyor.