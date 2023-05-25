TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TC Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.
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TC Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.
Piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 8,50'de bıraktı.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyordu.
ŞUBATTAN SONRA FAİZE DOKUNMADI
Merkez Bankası, depremin ardından şubat ayında faizde 50 baz puan indirime gitmişti. Mart ve nisan aylarındaki faiz kararlarında ise politika faizi oranı değiştirilmemişti.
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