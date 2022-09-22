TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TC Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Banka böylece iki ay üst üste toplam iki puanlık faiz indirime gitti.

TC Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Banka böylece iki ay üst üste faiz indirime gitmiş oldu.

Merkez Bankası geçen ay gerçekleştirilen toplantıda yılın ilk faiz değişikliğini yapmıştı. Banka politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekmişti.



EKONOMİSTLERİN ÇOĞU SABİT KALMASINI BEKLİYORDU

AA Finans'ın anketine katılna 29 ekonomistin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyordu. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.

TC MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ

TC Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde bulunuyor.